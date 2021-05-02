Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
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Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Diyarbekirspor yönetimi ve oyuncuları, kazandıkları kupa ve şampiyonluğu armağan ettikleri eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti.

3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Diyarbekirspor yönetimi ve oyuncuları, kazandıkları kupa ve şampiyonluğu armağan ettikleri eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti. Okkan'ın kabri başında dualar eden oyuncular, daha sonra Diyarbakır'a dönmek üzere yola çıktı.

3. Lig 1. Grup'ta İstanbul'da oynanan maçla şampiyon olan Diyarbekirspor yönetimi ve oyuncuları, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ı kabri başında ziyaret ederek, şampiyonluğu Okkan'a armağan ettiler. Şehit Okkan'ın Sakarya'da bulunan kabrine gelen yönetim ve futbolcular, Türk bayrağı ile şehidin fotoğrafının basılı olduğu bayrağı açarak dua etti. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demi, kazandıkları kupayı şehit Okkan'a armağan etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kabir ziyaretine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da katıldı.

"Kupa ile gelebildiğimiz için mutlu ve huzurluyum"

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol Demir, "Sene başından beri çok zorlu bir yarış içerisinde geldik, çok çekişmeli bir lig. Ligin başında geldiğim buraya şehit Gaffar babanın yanına geldiğim zaman futbolcularımla birlikte ona bir söz verdim, bu kupayla inşallah tekrar yanına geleceğim diye. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda bu kupayı buraya getirebilmek herkese nasip olmaz, çok gururlu ve mutluyum. Şehrimize hayırlı olsun. Tekrar buradan şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar babayı da rahmetle anıyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Diyarbakırımız'a da hayırlı olsun, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, babaya da böyle bir kupa ile gelebildiğimiz için mutlu ve huzurluyum" dedi.

"Kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz"

Kazandıkları kupayı şehit Gaffar Okkan'a armağan ettiklerini belirten Diyarbekirspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar da, "Öncelikle bu kupayı aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Sezonun başından beri Gaffar babaya söz vermiştik, Allah rahmet eylesin keşke bugünlerimizi görseydi. Şenol hocamız da bildiğiniz gibi şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ile beraber uzun yıllarca çalıştı, bizim Diyarbakır'ımızın onursal başkanı şehit Ali Gaffar Okkan. Bu kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz. Allah rahmet eylesin kendisine ve silah arkadaşlarına. Gururluyuz, sevinçliyiz. Her İstanbul'a geldiğimizde bu bölgede oynadığımız tüm maçlarda Allah bize nasip ediyor kabrini ziyaret etmeyi. Bu kupayı da kendisine armağan ediyoruz. Şampiyonluğu şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'a armağan ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti
Son dakika... Diyarbekirspor şampiyonluk ve kupayı şehit Okkan'a armağan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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