Diyarbakırlılara mobil açık hava konseri Diyarbakırlılara mobil açık hava konseriDİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korosu, üstü açık otobüsle kısıtlama süresince yöre özgü türküleri, Türkçe, Kürtçe, Soranice ve Zazaca söyleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Diyarbakırlılara mobil açık hava konseri

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korosu, üstü açık otobüsle kısıtlama süresince yöre özgü türküleri, Türkçe, Kürtçe, Soranice ve Zazaca söyleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronaavirüs tedbirleri nedeniyle 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının kapsadığı Diyarbakır'da, evde kalanlara müzik ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korusu, sokağa çıkma kısıtlamanın süreceği 2 gün boyunca üstü açık araçla 4 dille konser verecek. Koro üyeleri, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Soranice şarkıları, üstü açık araçla kentin birçok caddesini gezerek, evde kalanlar için seslendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, balkon ve pencerelerinde koro üyelerine alkışlarla eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanı Akın Erim, otobüsün kentin bir çok noktasında gezeceğini ifade ederek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde iyi vakit geçirebilmeleri için kongre merkezimizin sanatçıları üstü açık otobüsümüzle Diyarbakır'ın her yerini gezecek" dedi.

Kaynak: DHA