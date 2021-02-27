Diyarbakırlı Bayram ailesi üşümemesi için evde baktıkları buzağı "Fındık"ı biberonla besliyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin kırsal Konuksever Mahallesine bağlı Karintarla mezrasında yaşayan Bayram ailesi, "Fındık" ismini koydukları buzağının bakımını üşümemesi için evlerinde yapıyor.

Mezrada çiftçilik ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan ailenin, yaklaşık 1 hafta önce inekleri doğum yaptı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu buzağının ahırda üşüdüğünü gören aile, Fındık'a evlerinin kapısını açtı.

Aile üyeleri, halının üstüne battaniye sererek ısınmasını sağladıkları buzağıyı biberonla besliyor.

Baba Halil Bayram, AA muhabirine, buzağıyı havanın soğuk olmasından dolayı eve aldıklarını, yeni doğan hayvanı soğukta bırakmaya gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

"Bir bebeğe bakar gibi buzağıya bakıyoruz. Bizim bir parçamız gibi oldu, çocuklarımız onu çok seviyor." diyen Bayram, buzağıya çok alıştıklarını, onunla vakit geçirmenin keyifli olduğunu belirtti.

Bayram, "Eve getirdiğimizde 'evimiz kirlenmiş' demiyoruz. Altına muşamba ve battaniye seriyoruz. Fındık evimizin maskotu oldu." diye konuştu.

Bayram'ın oğlu Sefa Bayram da ineklerin genellikle kış aylarında doğum yaptıkları için zorluk yaşadıklarını anlattı.

Bazen ineklerin gece doğum yaptığını, sabah uyandıklarında soğuktan dolayı bazı yavruların ölümüne şahit olduklarını dile getiren Bayram, gündüz doğan buzağıların ise bir müddet evin içinde bakımlarını yaptıklarını aktardı.

Isınmalarını sağladıkları buzağılara süt verdiklerini ifade eden Bayram, şöyle konuştu:

"Geceleri çok soğuk olduğu için buraya getirip biberonla süt veriyoruz. Biraz büyüyüp ayağa kalkana kadar evde besliyoruz. Annemiz küçükken bize nasıl baktıysa biz de buzağıya öyle bakıyoruz. Annesini buraya getiremediğimizden dolayı ondan süt sağıp yavrusuna veriyoruz. Burada bir nevi bizimle birlikte büyüyor. Gece bizimle kalıyor, bebek gibi oynuyoruz onunla. Evin içinde ailemizin bir bireyi gibi."

Bayram, annesinin evde Fındık'a baktığı sırada çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını, bu fotoğrafın 100 binin üzerinde beğeni aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin