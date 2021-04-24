Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Delil'den, çiftçilere destek talebi

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, çiftçilere destek talebinde bulundu.

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, çiftçilere destek talebinde bulundu.

Delil yaptığı açıklamada, yağışın az düşmesinden dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Çiftçilere destek talebinde bulunan Delil, "Önce dönemlerde dönüm bazlı mazot gübre desteği alacağız ama ürün desteği almayacağız. Ürün desteği yerine de çiftçilere dönüme 100 lira ya da 150 lira destek talebinde bulunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin