Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (11)

19.08.2019 16:31

MARDİN'DE BELEDİYEDEN ÇIKARILAN 249 KİŞİ İŞE DÖNECEK

Hak-İş Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Cihan, HDP'li yönetim döneminde işten çıkarılan 249 kişinin geri döneceğini söyledi. Cihan, "Sayın valimizle yaptığımız görüşmede daha önce işten çıkarılan 11'i şehit ve gazi yakını olmak üzere 249 işçinin yeniden işlerine başlayacağı müjdesini verdi. Kendisinden bu sözü aldık. İnşallah haksız ve siyasi kararlar çerçevesinde işten çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönecek ve evlerine ekmeklerini götürmeye başlayacak" diye konuştu.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Orhan Kandemir de Yaman'ı tebrik ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vali Yaman, yarım kalan işlerini, projelerini, çalışmalarını bitirecek. Sayın valimizle yaptığımız görüşmede inşallah şehit yakınlarına yapılan uygulamalar, haksız işten atılmaların önüne geçilerek, hepsi işlerine geri dönecek" dedi.

Kaynak: DHA