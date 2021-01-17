Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu "Sosyal kart" dağıttı
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu "Sosyal kart" dağıttı

17.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:54
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile ihtiyaç sahibi ailelere "Sosyal kart" dağıttı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ile ihtiyaç sahibi ailelere "Sosyal kart" dağıttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vali Karaloğlu'nun talimatıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım bedellerinin kredi kartına yüklendiği "Sosyal kart" uygulamasına geçti.

İhtiyaç sahipleri kendilerine ulaştırılan kartla alış verişini istediği yerden yapabilecek.

Eşi ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, kartları teslim eden Karaloğlu, çocukları da çeşitli hediyelerle sevindirdi.

Karaloğlu, "Ziyaretlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın hep yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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