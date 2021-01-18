Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:46
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.
Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı