Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı