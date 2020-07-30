Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan inceledi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan inceledi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan incelediDİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde sürdürülen trafik denetimini helikopterle inceledi.

30.07.2020 22:46 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:52

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan inceledi

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde sürdürülen trafik denetimini helikopterle inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde başlattıkları trafik denetimi sıkı bir şekilde sürüyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ekiplerin sürdürdüğü denetimi helikopterle inceledi. Karaloğlu, helikopterle yaptığı incelemenin ardından merkez Sur ilçesindeki Yiğitçavuş mevkisinde polis ekiplerinin yol kontrol uygulama noktasına geldi. Vali Karaloğlu, burada yol kontrol uygulamasında görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlarken, seyahat eden vatandaşlarla sohbet etti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İncelemelerin ardından yol kontrol nokrasında açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, kent genelinde trafik güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Vali Karaloğlu, "Vatandaşlarımıza bu bayramında hem trafik kuralları konusunda, hem de pandemiyle ilgili kurallar konusunda eğer konan kurallara uyarsak, hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını ve canını korumuş oluruz" dedi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, trafik denetimini havadan inceledi

Kaynak: DHA

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