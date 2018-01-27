Diyarbakır Valiliği Binası Yakınlarındaki Patlama Panik Yarattı

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binası arkasından geçen Hintli Baba sosaktaki çöp konteynırında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Akşam saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı.

Patlamanın meydana geldiği sokaktaki çöp konteynırının olduğu nokta, terörle mücadele ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yeri inceleme ekibi, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, sokak, vatandaş ve araçların giriş-çıkışına kapatıldı. İkinci patlama ihtimaline karşı polis, bölgede bulunan diğer çöp konteynırı ve kovalarını inceleyerek detaylı araştırma yaptı. Olay yerinde bir ambulans ve itfaiye hazır bekletilirken, polis patlamanın kaynağını araştırıyor.

Valilik binasının bahçesinde bulunan ve binaya elektrik enerji sağlayan trafonun yanındaki çöp koyneynırında meydana gelen patalamada can kaybı yaşanmazken, çevredeki binalarda bulunan bazı dairelerin camları, patlamanın şiddetiyle kırıldığı öğrenildi.

Patlama anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşların sokakta yürüdüğü sırada büyük bir ışık ve gürültüyle meydana gelen patlamada, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştıkları görülüyor.