DİYARBAKIR TEKERİ PATLAYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI 5 YARALI

DİYARBAKIR'da ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan zeytin taşınan minibüsteki 5 kişi yaralandı. Zeytinlerin yola saçıldığı minibüs, amacı dışında kullanıldığı için trafikten men edildi. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Aydın Avcı yönetimindeki 09 RL 103 plakalı zeytin taşınan minibüsün ön tekeri, Alabal Mahallesi'ndeki Pamukçay Köprüsü üzerinde patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attı. Hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Avcı ile yanında bulunan yakınları Yusuf, Zehra ve Muhammet Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ZEYTİNLER YOLA SAÇILDI, MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücü Aydın Avcı'nın, Batman'ın Kozluk ilçesine götürmek istediği zeytinler, kaza nedeniyle yola saçıldı. Kaza haberiyle gelen sürücü Avcı'nın oğlu Alican Avcı ile yakınları, zeytinleri toplayıp başka bir araca yükledi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, amaç dışı kullanıldığı belirlenen minibüsü trafikten men etti.

Kaynak: DHA