Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
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Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Dağkapı yerine monte edilecek.

Binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Dağkapı yerine monte edilecek.

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının restore edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan surun ana kapılarından Dağkapı'nın restorasyonu, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemler sonucu tamamlandı.

Uzman kişilerin gözetiminde vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınan Dağkapı'nın yerine monte çalışması sürüyor.

Urfakapı ile müze envanterindeki Yenikapı ve İçkale'den sur içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyon işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, Diyarbakır Surları'nın özgün kapılarının restorasyonuna yönelik çalışmaları Kasım 2020'de başlattıklarını söyledi.

İlk etapta Mardinkapı'nın 4,5 aylık çalışmanın sonunda montajını gerçekleştirdiklerini bildiren Koç, restorasyondan sonra kapıları gören vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Dağkapı'nın kanatlarının restorasyon çalışmalarının tamamladıklarını belirten Koç şunları kaydetti:

"1111 yıllık olan Dağkapı'nın özgün demir kapı kanatları 1942'de müze envanterine kaydedilmiş olarak koruma altına alınmıştı. Yaptığımız çalışmalar kapsamında 79 yıl sonra Dağkapı'nın montajı yapılmak üzere yerine nakli gerçekleştirilecek. Kapılar oldukça önemli. 1942'de yerinden söküldükten 79 yıl sonra tarihi Dağkapı tekrar eski yerinde kale ve burçlara monte ediliyor."

Tarihi kapı 2 bin kilogram ağırlığında

Kapının genişliğinin 240, yüksekliğinin 445 santimetre, ağırlığının da 2 bin kilogram olduğunu bildiren Koç, "9 yatay kuşak ve her birinde de 22 dikey kuşak olan demir bir kapıdır. Yapıldığı günden bugüne kadar özgünlüğünü korumuş yaklaşık yüzde 50 müdahale ile eksik olan demir aksamları tamamlandı. Şu an restorasyon çalışmaları tamamlandığı için montaj işlemlerine başladık. Kapı, 1-2 gün sonra yerinde sergilenecek." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor
Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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