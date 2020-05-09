DİYARBAKIR SURLARI'NDAKİ KİTABEYİ MATKAPLA SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR SURLARI'NDAKİ KİTABEYİ MATKAPLA SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR

DİYARBAKIR SURLARI'NDAKİ KİTABEYİ MATKAPLA SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR
09.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:33

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burçta bulunan binlerce yıllık kitabenin, etrafı matkapla delinerek yerinden sökülüp çalınmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'ndaki bir burçta bulunan binlerce yıllık kitabenin, etrafı matkapla delinerek yerinden sökülüp çalınmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Kitabenin etrafındaki matkap izleri ve matkapla kırılmış burcun taşları, tüm uğraşlara rağmen kitabenin sökülemediğini gözler önüne serdi. Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi ve Amida Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, binlerce yıllık tarihi yapıyla bütünleşmiş taşların, bütünlüğü bozulmayan dokuda kaldığı sürece değerli olduğunu söyledi.

Milattan önce 3000- 4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır Surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları'nın taşları, geçen yıl aralık ayında bilinçsizce tahrip edilerek bazı taşları çalındı. Surlardan sökülüp çalındığı belirtilen 10 kamyon taş bulunarak korumaya alınırken, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce ayrılan 13 milyon 500 bin TL ödenekle tarihi dokunun onarımı yapılacak.

ÇEVRESİNİ MATKAPLA OYDUKLARI KİTABE ÇALINMAK İSTENMİŞ

Surlarda çalınan taşların, daha çok evlerde ve ticari yapılarda kullanıldığı biliniyor. Diyarbakır Surları'nda toplamda 82 burç bulunuyor. Her bir burcun üzerinde farklı medeniyetlere ait yazıtlar, kitabeler ve figürler bulunuyor. Bu burçların birinin üzerindeki binlerce yıllık bir kitabe, matkapla sökülüp götürülmek istenmiş. Kitabenin etrafındaki matkap izleri ve kırılmış burcun taşları, tüm uğraşlara rağmen kitabenin sökülemediğini gözler önüne seriyor.

'SÖKÜLEN TAŞLAR DEĞER İFADE ETMİYOR'

Surlara ait taşların çalınmasıyla ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, taşların yapıdan söküldükten sonra bir değer ifade etmeyeceğini söyledi. Bakanlığın ve Valiliğin başarılı çalışmalarıyla taşların bulunduğunu hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir insanın tarihi eserdeki taşı, söküp alıp götürüp satmasını insanın aklı, hayali ve mantığı almıyor. Binlerce yıldır yapıyla bütünleşmiş o taş, yapıda kaldığı müddetçe bir önem ve bir değer arz ediyor. Yoksa onun alınıp başka yere götürülmesi, sıradan bir taştan farkı yoktur. Bu konuda hem bakanlığımıza hem valiliğimize teşekkür ediyoruz, gereken duyarlılığı gösterdiler, Diyarbakır'daki tarihi yapılara ait taşları bulup getirip istiflediler. Onlar da önümüzdeki dönemlerde tarihi yapılarda kullanılacak. Diyarbakır halkına özellikle şu çağrıyı yapmak istiyorum; şu anda elimizde büyük bir değer var, büyük bir hazine var. Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bir eserdir, bizim bu esere sahip çıkmamız lazım ve bu eseri tahrip edenleri uyarmamız gerekiyor. Çünkü bu artık dünyaya mal olan bir eserimizdir, biz ne kadar sahip çıkarsak, dünya da o kadar sahip çıkacaktır."

'PROJE ÇALIŞMALARININ BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI'

Diyarbakır Surları için hazırlanan projeler ve yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. İrfan Yıldız, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından surların Mardin Kapısı'ndan, Saray Kapı'ya kadar olan kısmının kod düşürme çalışmalarına başlandığını kaydederek, "Diyarbakır Surları için özellikle son yıllarda proje ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Şu anda proje çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Özellikle son bir aydır Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından surların Mardin Kapısı'ndan, Saray Kapı'ya kadar olan kısmının kod düşürme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra akabinde peyzaj çalışmaları tamamlanacak. Projelerin birinci etabı tamamlanmıştı, ikinci etabı da kısmen yapıldı, diğeri devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından Diyarbakır Surları için bu yıl 13.5 milyon liralık bir ödenek ayrıldı, artık Diyarbakır Surları'nın onarımlarına da başlanacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yapmazdım
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Son dakika: Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
Antwerp, milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdı
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Irrfan Khan Nur Yerlitaş Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Bülent Uygun Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol İngiltere
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR SURLARI'NDAKİ KİTABEYİ MATKAPLA SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 09:57:28. #1.15#
title