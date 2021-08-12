Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti

Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da yaz ayları ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, en çok meyan kökü şerbetini tercih ediyor.

Diyarbakır'da yaz ayları ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar, en çok meyan kökü şerbetini tercih ediyor.

Türkiye'de meyan kökü şerbetinin en çok satılan illerin başında gelen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti satıcıları tarihi Sur ilçesinde yerlerini aldı. Şehrin en eski şerbet satıcılarından olan Cemil Turan (72) şerbetin hem yaz sıcağına hem de hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Turan, "1949 doğumluyum askerden geldikten sonra bu işi yapmaya başladım. Yaklaiık 50 yıldır bu işi yapıyorum, hayatımda başka bir iş yapmadım. Meyan kökünü tertemiz yıkıyoruz, kovaya bırakıyoruz, kökünü suyun içinde 15-20 dakika bekletiyoruz. Suyunu süzüp içine buz koyuyoruz daha sonra şerbet oluyor. Meyan kökü Bismil, Batman çayları kenarından geliyor. Bu şerbet mide ve böbrek hastalıkları için çok faydalıdır. Eskiden sırtımızda taşıyıp satardık ama şimdi arabalarda yerimiz belli bir şekilde satıyoruz. Önceden günde 50 takım satıyorduk şimdi günde yaklaşık 2 takım satabiliyoruz, eskisi gibi satamıyoruz. Şerbeti kendim evde yapıp getiriyorum. Meyan kökünü suyun içine koyuyoruz kök renk vermeye başlıyor. Diyarbakır'a gelen yerli yabancı turistlerin tercihi haline geldi. Bu şerbet doğu illerinde hemen hemen hepsinde var ama Diyarbakır'ın ki kadar lezzetli değildir" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti
Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti
Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Muslera Merve Çoban Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır sıcağının vazgeçilmeyen lezzeti: Meyan kökü şerbeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:34:12. #1.14#

title