Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildiDİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerine devam edemeyerek Diyarbakır Otogarında kalan transit yolcuları otellere yerleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

DİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerine devam edemeyerek Diyarbakır Otogarında kalan transit yolcuları otellere yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Diyarbakır'da tüm ekipleri ile sahada gece gündüz çalışıyor.

Dün gece yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolların trafiğe kapatılmasıyla batı illerine gitmek için Diyarbakır güzergahını kullanan yolcu otobüsleri DİŞTİ'de durakladı. Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli, kadın ve çocukların mağduriyet yaşamaması için hareketi geçti.

Belediye ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu. Zabıta ekipleri, aralarında yaşlı, engelli, kadın ve çocukların bulunduğu 27 yolcuyu otellere yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

Diyarbakır otogarındaki yolcular otellere yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title