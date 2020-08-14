DİYARBAKIR Minik Süleyman, işitme cihazına kavuştu
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DİYARBAKIR Minik Süleyman, işitme cihazına kavuştu

Minik Süleyman, işitme cihazına kavuştuDİYARBAKIR'da işitme cihazı kırılan 4 yaşındaki Süleyman Yılmaz'a, Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği'nce yeni cihaz alındı.

14.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:23

Minik Süleyman, işitme cihazına kavuştu

DİYARBAKIR'da işitme cihazı kırılan 4 yaşındaki Süleyman Yılmaz'a, Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği'nce yeni cihaz alındı. Dernek Başkanı Mustafa Er, İstanbul'dan gelerek, Süleyman'a 12 bin TL değerindeki işitme cihazını teslim etti.

Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz çiftinin oğulları Süleyman'ın, yaklaşık 2 yıl önce havale geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede, yüzde 90 işitme kaybına uğradığı belirlendi. Geçen yıl ameliyat edilen ve bir parçası deri altına yerleştirilen işitme cihazıyla yeniden kısmi olarak duymaya başlayan Süleyman, işitme engellilerin gittiği rehabilitasyon merkezinde eğitim görmeye başladı. Normal hayatına devam eden Süleyman, 2 ay önce ablası Dila (11) ile evlerinin balkonunda oynarken, işitme cihazı da kulağından düşerek kırıldı. Tekrar duymamaya başlayan oğlu Süleyman'ın işlevini yitiren cihazını teknik servise gönderen, kendisi de yürüme engeli nedeniyle tekerlekli sandalyede olan annesi Ceylan Yılmaz'ın çağrısı Demirören Haber Ajansı tarafından haber yapılması üzerine Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Er, harekete geçti. Yılmaz ailesinin maddi imkansızlıklardan dolayı oğulları Süleyman'a alamadıkları işitme cihazını sağlamak için İstanbul'dan gelen dernek başkanı Mustafa Er, aileyle bir araya geldi. Diyarbakır'daki bir işitme cihazı satışı yapan iş yerinde aileyle bulaşan Er, Süleyman için 12 bin TL değerindeki cihazı satın aldı.

'SÜLEYMAN İÇİN KARDEŞLİK HUKUKUMUZU YERİNE GETİRMEK İÇİN GELDİK'

Minik Süleyman için kardeşlik hukukunu yerine getirmek için İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiklerini anlatan Mustafa Er, "Bugün Diyarbakır'da mutluyuz ve gelecek adında da umutluyuz. 1500 kilometre öteden minik Süleyman için kardeşlik hukukumuzu yerine getirmek için geldik. Minik Süleyman için yapılan haberi gördükten sonra harekete geçtik. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Önümüzde birçok proje olmasına rağmen, konu Diyarbakır ve Güneydoğu olduğunda biz de ayrı bir hassasiyet oluyor. Hepimiz aynı kilimin deseniyiz mantığıyla hareket ederek, kısa bir süre bu meblağı toplayıp, minik Süleyman'ın derdine derman olmaya geldik. İnşallah hayatı boyunca hep iyilikleri duyar. İnsanlık ve hayır adına güzel kelimeler duyar" dedi.

Fetih 1453 Derneği Başkanı Mustafa Er'in kendilerine verdiği bu destekten dolayı teşekkürlerini ileten anne Ceylan Yılmaz, ailecek mutlu olduklarını söyledi.

İşitme cihazları teknik sorumlusu Kübra Karagöz, Süleyman'ın kullanacağı cihazın iki parçadan oluştuğunu ifade ederek, bu cihaz olmadan Süleyman'ın ses duymasının mümkün olmadığını söyledi. Karagöz, minik Süleyman'ın rehabilitasyon merkezinde alacağı eğitimin ardından konuşmaya da başlayacağını aktardı.

DİYARBAKIR Minik Süleyman, işitme cihazına kavuştu

Kaynak: DHA

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