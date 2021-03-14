Diyarbakır'ın turizm ilçesi Eğil, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Eğil ilçesinde hafta sonu bereketi yaşandı.

Hafta sonu kısıtlamanın uygulanmadığı Diyarbakır'da, havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan Eğil ilçesini ziyaret etti.

İnanç turizminin yanı sıra antik çağlardan kalan sur sarnıçları ve kale kalıntıları, Kralkızı Baraj Gölü ile doğa ve kültür turizminde önemli bir yere sahip ilçe, uzun bir aradan sonra misafirlerini ağırladı.

Tekne işletmecileri de baraj gölünde kurallar çerçevesinde turlara başladı.

Ayrıca, kilimlerini ve piknik malzemelerini alan birçok kişi de mesire alanına akın etti.

Tekne işletmecisi Abdullah Karakoç, salgın döneminde dünya genelinde olduğu gibi kendilerinin de durgunluk yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın "mavi kategoride" yer almasının sevincini yaşadıklarını aktaran Karakoç, "Bizler buna özen gösteriyoruz. İnşallah herkes buna dikkat eder. Mavi kategoride devam etmek istiyoruz. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Teknelerimiz artık çıkıyor. İnşallah bu salgını kurallara uyarak hep birlikte atlatırız." dedi.

Tekne işletmecisi Mustafa İnci de salgın sürecinde kapalı olduklarını dile getirerek, "Çalışamadık, çünkü gelen olmadı. İki hafta oldu açıldık ve insanlar gelmeye başladı. Bizler de özen gösteriyoruz. Maske dağıtıyoruz. Mavi kategoride kalmak için özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelerek ilçeyi gezen Yavuz Aksoy ise toplum olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması halinde her şeyin daha güzel olacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk