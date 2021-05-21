DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
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DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın İslam orduları tarafından fethedilişinin 1382'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

DİYARBAKIR'ın İslam orduları tarafından fethedilişinin 1382'nci yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, İçkale'de bulunan Fetih Kapısı önünde yapılacak kutlamalarla ilgili açıklama yaptı. Vali Karaloğlu, etkinliklerin pandemi nedeniyle ağırlıklı olarak dijital ortamla yapılacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Anadolu'daki İslam'ın kapısı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Bu sene Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılını ve Lice'de bulunan Ashab-ı Kehf 7 uyurların uyanış gününü 23-28 Mayıs haftası içerisinde birlikte kutlamış olacağız. Pandemi sürecindeyiz, şu anda kontrollü normal hayat devam ediyor. Diyarbakır 639 yılında Hz. Ömer döneminde İslam ordularının Niyaz Bin Ganem komutasındaki içerisinde bine yakın sahabenin de bulunduğu İslam ordularının Anadolu'da fethettiği ilk şehir. Diyarbakır, dolayısıyla Anadolu'daki İslam'ın kapısı. Diyarbakır'ın fethi sadece Diyarbakır'la ilgili de değil, bütün Anadolu'nun ve Anadolu'nun batısındaki coğrafyanın da İslam'la tanışması, İslam'a açılması noktasında çok kritik ve eşik bir nokta. Onun için diyoruz ki, Diyarbakır'ın fethi, Anadolu'nun İslam'la buluşması, Anadolu'nun İslam'a açılan kapısıdır. Buradaki Fetih Kapısı'nı belki sahabe açarken sadece bir şehrin surlarının kapısını açmadı, koca bir coğrafyayı, medeniyetimize, kültürümüze açmış oldu. Diyarbakır, aynı zamanda barışın, esenliğin, bereketin de kapısı. Bu fetih kutlamaları dolayısıyla Diyarbakır'ı tekrar bu özellikleriyle hem Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımıza hem de Diyarbakır'ın dışında yaşayan insanımıza Diyarbakır'ın bu özelliğini yeniden yaşatmak ve hatırlatmak istiyoruz. Fetih haftası kutlamaları içerisinde elverdiği oranda sergilerimiz, söyleşilerimiz, sohbetlerimiz, konferanslarımız olacak. Çocuklarımıza dönük içeriği özel hazırlanmış fethi anlatan etkinliklerimiz olacak. Konserlerimiz, dengbej divanımız olacak ve Diyarbakır'ı her yönüyle anlatabileceğimiz etkinlikler sunmaya gayret edeceğiz" dedi.

'ASHAB-I KEHF'İN UYANIŞ GÜNÜ 28 MAYIS'TA KUTLANACAK'

Fetih haftası içerisine denk gelen Ashab-ı Kehf'in uyanış gününü de vatandaşların katılımıyla kutlayacaklarını ifade eden Karaloğlu; "Lice'de Ashab-ı Kehf mağaramız var, dünyanın farklı noktalarında Ashab-ı Kahf'le ilgili mekanlar var, bir tanesi de Lice'mizde. Her sene Liceli vatandaşlarımız kendiliklerinden 28 Mayıs'ta uyanış günü etkinlikleri yapar tarih boyunca. Ama son dönemde bölgede yaşanan olumsuzluklar nedeniyle vatandaşımız bunu kutlayamaz hale gelmişti. Biz bu sene bölgede çok ciddi bir düzenleme yaptık, Ashab-ı Kehf mağarasına çıkan yollarda, basamaklarda yeni restorasyonlar yaptık. Bölgede vatandaşın ihtiyacını giderecek mescit ve lavabo gibi altyapı çalışmalarını tamamladık. İnşallah bu sene, tarihte olduğu gibi Liceli hemşerilerimiz tarihte nasıl kutluyorsa, kendi kültürüne, inancına uygun bir şekilde bu sene tekrar Ashab-ı Kehf'in uyanış günü olan 28 Mayıs günü bir etkinliğimiz olacak" diye konuştu.

DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
DİYARBAKIR'IN FETHİNİN 1382'NCİ YILI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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