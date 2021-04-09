Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım

Haberler.com - Haberler | Magazin

TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakır için 'başkent' ifadesi kullanan ve sosyal medyada binlerce tepki alan oyuncu Ersin Korkut açıklama yaptı. Başkent ifadesini yörenin kültür başkenti anlamında kullandığını belirten Korkut, "Tabii ki bir tek başketimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim" dedi.

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi. Videoyu çeken kişinin "Sen de başkan olmak ister misin abi?" sorusu üzerine Korkut, "Başkan ben olayım" dedi.

ERSİN KORKUT İÇİN 'TUTUKLANSIN' ETİKETİ AÇILDI

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çeken ünlü oyuncu için 'Tutuklansın' etiketi açıldı. Twitter trendlerinde uzun süre bir numarada kalan etiketin ardında açıklama yapan Ersin Korkut, başkent ifadesini 'kültür başkenti' anlamında kullandığını belirtti.

"DÜŞÜNCEMİ DOĞRU İFADE EDEMEDİM"

Tepkilerin ardından Instragram hesabından açıklama yapan Korkut, gün içinde yaptığı "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını hatırlattı.

Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğini belirten Korkut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."

Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım
Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut hayatı ve biyografisi! Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?
Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut hayatı ve biyografisi! Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 00:19:30. #1.16#
title