Diyarbakır: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

20.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:03

Diyarbakır'da Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki meclis üyesi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Buluttekin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Euronews.com'da Görüntüle