DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 2 Mayıs Cuma Diyarbakır'da hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Mayıs Cuma günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

2 Mayıs 2025 Cuma günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre yarın Diyarbakır genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Diyarbakır Hava Durumu – 2 Mayıs 2025 Cuma

En yüksek sıcaklık: 22°C

En düşük sıcaklık: 12°C

Hissedilen sıcaklık: Yaklaşık 17°C

Nem oranı: %72

Rüzgar hızı: 6 km/s (güneybatı yönünden)

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DİYARBAKIR HAVA DURUMU