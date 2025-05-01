DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 2 Mayıs Cuma Diyarbakır'da hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini
Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Diyarbakır'da sıcaklıklar nasıl olacak? Diyarbakır'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Diyarbakır için günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Mayıs Cuma günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?
2 Mayıs 2025 Cuma günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre yarın Diyarbakır genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Diyarbakır Hava Durumu – 2 Mayıs 2025 Cuma
En yüksek sıcaklık: 22°C
En düşük sıcaklık: 12°C
Hissedilen sıcaklık: Yaklaşık 17°C
Nem oranı: %72
Rüzgar hızı: 6 km/s (güneybatı yönünden)
Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı