Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı
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Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı. Nefes kesen videoda dosta güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü hazırlanan video ile kutladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği çalışmada zırhlı araçlar ve personellerle ay yıldız figürü yapıldı. Videoda ayrıca kahraman polisler helikopter üstünde hünerlerini sergiledi. Nefes kesen kliple dosta güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi. Video, İstiklal Marşı'ndan 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' sözleriyle son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı
Diyarbakır Emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü video ile kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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