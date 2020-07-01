Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti
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Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 268 Mehmetçik, Suriye görevi için Resulayn'a doğru yola çıktı.

01.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:58

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 268 Mehmetçik, Suriye görevi için Resulayn'a doğru yola çıktı. Mehmetçikleri aileleri dualarla uğurladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik 12 otobüs, 4 kamyon ve 1 Kobra-2 aracı ile Suriye'nin Resulayn kentine doğru yola çıktı. Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Komando Alay Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu. Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Mehmetçiklerin aileleri katıldı.

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gittiklerini söyledi. Erdem, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah'tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.

Jandarma kıdemli başçavuş Fatih Mehmet Bingöl de gurur ve hüznü aynı anda yaşadıklarını belirterek bölgedeki oyunları bozmaya gittiklerini söyledi.

"Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz"

Jandarma astsubay çavuş Ali Taf da vatan uğruna gittiklerini şehit olmaları halinde cennete kavuşacaklarını söyledi. Taf, "Buradan Resulayn'a göreve gidiyoruz, inşallah kazasız ve belası gideriz. Allah geri dönüş yapan arkadaşlarımıza da kazasız belasız gelmeyi nasip eder. Türk askeri gittiği her yerde şehit veriyor, şehit verdiği her zaman da oraya sahip olması lazım. Biz 'Vatan canım sana feda derken' boşuna demiyoruz. Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Torununu uğurlamaya gelen Saliha Özdemir ise askerlerin birlikte gidip birlikte dönmelerini diledi.

Programın ardından 268 Mehmetçik Suriye'nin Resulayn kentine doğru yola çıktı.

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti

Kaynak: İHA

Manşet

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