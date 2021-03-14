Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanarak tedaviye alınan kişi evlilik yıl dönümünde öldü
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Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanarak tedaviye alınan kişi evlilik yıl dönümünde öldü

14.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:40
Diyarbakır'daki trafik kazasında yaralanarak tedaviye alınan kişi evlilik yıl dönümünde öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 Mart'taki trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişi, evlilik yıl dönümünde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 Mart'taki trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişi, evlilik yıl dönümünde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Medet Özdemir, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Özdemir'in 14 Mart 2020'de dünyaevine girdiği, bugün ilk evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi.

Karabudak Mahallesi'nde Ali Özdemir yönetimindeki 06 ATU 96 plakalı otomobil, 12 Mart'ta şarampole devrilmiş, kazada yaralanan sürücü, araçtaki Mustafa ve Medet Özdemir ile bir kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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