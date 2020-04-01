Diyarbakır'daki sağlık çalışanlarına bir destekte Gün Medya'dan İstanbul Gün Medya Grubu Ogün Haber Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak görev yapan ve korona virüs şüphelisi hastaların tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına yiyecek ikramında bulundu.

İstanbul Gün Medya Grubu Ogün Haber Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak görev yapan ve korona virüs şüphelisi hastaların tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına yiyecek ikramında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık çalışanlarına bir destek de Gün Medya Grubundan geldi. Gün Medya Grubu Ogün Haber Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına yemek ikramında bulundu. Hijyenik bir şekilde hastanenin mavi alanına getirilen ikramlar, sterilize bir şekilde hastanede görevli sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarına dağıtılmak üzere ilgili hastane personelleri tarafından içeri alındı.

"Cengiz Aygün'e destekleri için çok teşekkür ederim"

Yapılan destek ile ilgili açıklamada bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Ogün Haber Onursal Başkanı Cengiz Aygün'e teşekkür etti. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinin Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet verdiğini belirten Dr. Karakoç, "Bugün de bizlere Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün tarafından bir destek geldi. Tüm çalışanlarımıza özellikle acil servis ve korona virüs servisinde görev yapan arkadaşlarımıza bir ikramda bulunuldu. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

"Lütfen evden çıkmayın"

Diyarbakır halkına evde kal çağrısında da bulunan Dr. Karakoç, "Biz salgını halen atlatmadık ve salgın halen hızını yitirmedi. Bütün vatandaşlara tekrar çağrımız şudur, lütfen evden çıkmayın, teması azaltın ve temas sayısı arttıkça salgının şiddeti artmaya devam edecektir. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ogün Haber Onursal Başkanı Cengiz Aygün'e teşekkür eden Öz Büro iş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm de "Ülkemiz bu korona salgını ile ilgili olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu yoğun caba ve fedakarlığı bizleri gerçekten onurlandırmıştır. Hem milletimiz hem de devletimiz ciddi anlamda çaba göstermektedirler. Bu süreçte Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün'e il temsilcilerimiz ve genel merkez olarak hastanemize ve çalışanlarına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA