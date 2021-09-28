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Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Sağlık

Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı Aktarcı Mehmet Karakoç: "Bitkisel ürünleri doktor tavsiyesi olmadan satışını yapmıyoruz" Diyarbakır'da yıllardır aktarıcılık yapan işyerlerinde yetkili müdür olarak çalışan Mehmet Karakoç, bitkisel ürünlerden olan zencefil ve...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı

Aktarcı Mehmet Karakoç: "Bitkisel ürünleri doktor tavsiyesi olmadan satışını yapmıyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yıllardır aktarıcılık yapan işyerlerinde yetkili müdür olarak çalışan Mehmet Karakoç, bitkisel ürünlerden olan zencefil ve ıhlamura büyük rağbet olduğunu belirterek, "Bu bitkisel ürünleri doktor tavsiyesi olmadan satmıyoruz ve müşterilerimize de önermiyoruz" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da aniden havaların soğumasıyla birlikte kış aylarının haber cisi sonbaharın gelmesiyle soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar aktarlarda zencefil ile ıhlamuru talep etti.

"Doktor tavsiyesi olmadan satışını yapmıyoruz"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yıllardır aktarcılarda çalışan ve halen bir işletmede sorumlu müdür olarak çalışan Mehmet Karakoç, bitki ilaçlarını doktor tavsiyesi olmadan müşterilere satmadıklarını belirterek, "Müşterilerimiz her ne kadar bizlerden talep etse de satmıyoruz. Hastaneye giderek teşhisi konulduktan sonra doktorun tavsiye ettiği bitki ilaçlarını kendilerine satıyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip ve kansızlık en sık rastladığımız hastalıktır. Bu hastalıklarda bitki tavsiyesi var ise doktor tarafından biz istenilen bitki ilaçlarını hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz" dedi.

"Zencefil ve ıhlamura büyük talep var"

Karakoç, "Havlar aniden değiştiği için şuanda bizden istenilen ve tavsiye edilen zencefil ve ıhlamur bitkileridir. Bunun yanında ada çayı ve hatmi çiçeğini tavsiye ediyorlar. Genelde bu bitkiler çocukların soğuk algınlığı olduğu zaman öksürük, bronşit ve nefes darlığı hastalığında takviye olarak kullanılır. Genelde su veya süt ile kaynatılarak verilir. Vatandaşlar doktor tavsiyesi olmadan bu ilaçlarını kullanmamalarını da öneriyoruz" diye konuştu.

Sonbahar mevsiminin kış mevsiminin haber cisi olduğunu ve tedbiri şimdiden almak için aktarcıya geldiğini ifade eden müşteri Şinasi Ödoğlu, "Soğuk algınlığı için zencefil, zerdeçal ve ona yakın bitkisel otları tavsiye üzeri almak için geldim. Malum kış mevsimi yaklaşıyor ve tedbirimizi şimdiden almak için bu ürünleri alıyorum" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı

Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı

Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı

Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı
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Haber: Diyarbakır'daki aktarlarda zencefil ve ıhlamura talep arttı - Haberler
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