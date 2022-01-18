Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı - Haberler
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Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı Diyarbakır'da, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kentte yılın ilk kar yağışı başladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kentte yılın ilk kar yağışı başladı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarının ardından bugün saat 15.00'de yağması beklenen kar yağışı başladı. Perşembe gününe kadar kar yağışının devam edeceği bildirilen açıklamada, kar yağışıyla ilgili meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

SI-RK-

Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

Diyarbakır'da yılın ilk kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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