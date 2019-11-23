Diyarbakır'da "Yapay Zeka ve Gelecek" semineri

23.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:58

Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi tarafından "Yapay Zeka ve Gelecek" konulu seminer düzenlendi.

MMG seminer salonunda gerçekleştirilen etkinlikte seminer veren Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, yapay zekanın hem iş hem de sosyal hayat üzerindeki etkilerini aktardı.

"Yapay zeka, bilgisayar ve yazılım sistemlerinin aynı insanlar gibi düşünebilmesi, öngörebilmesi ve karar verebilmesi demektir. Tüm dünya bu sistem üzerine uyum sağlamak için yarışıyor. Bugün birçok işi insan gücüne oranla daha kısa sürede bitiren robotlar da bu yapay zeka dediğimiz sistem üzerinden çalışıyor." diyen Türkoğlu, Türkiye'de şirketlerin çoğunun yapay zekayı denediğini ancak bir kısmının kullandığını belirtti.

Türkoğlu, yapay zeka ile ilgili en fazla yapılan çalışmalardan birinin sağlık ve hukuk sektörü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak o kadar genç bir toplumuz ki çok hızlı bir şekilde kapatabiliriz bu açığı. Yeter ki yapay zeka konusunda neler yapılması gerektiğini bilelim. Sağlık mühendisleri tarafından geliştirilen algoritma, geleneksel yöntemin yüzde 65 ile 80 arasındaki başarısına karşılık yüzde 85 oranında bir doğruluk payına sahip. Buna rağmen birçok kişi bu tür çalışmaların etik olmadığını ifade ediyor."

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Yusuf Çelebi ise, seminere katılanlara teşekkür ederek, amaçlarının kente katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Çelebi, "Teknik anlamda katkı sunmak isteyen tüm teknik ve fen adamlarını derneğimize çaya bekleriz." dedi.

Seminere, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akın, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Şimşek, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, MTA Bölge Müdür Yardımcısı Süleyman Yoldaş, Temsan İşletme Müdürü Şeyhmus Deveci ile mimarlar ve mühendisler katıldı.

Kaynak: AA