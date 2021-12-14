Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Ergani merkezde takip üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, Y.K. ve V.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet