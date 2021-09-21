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Diyarbakır'da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aşkın, uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına karşı hazırlanan 'İnsan hayatı koruma onur mücadelesi' projelerinin başladığını açıkladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın basın mensuplarıyla bir araya gelerek uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına karşı, hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Diyarbakır'da uyuşturucu satışına izin vermeyeceklerini ve bin 200 ekip ile başta Bağlar ilçesi olmak üzere sokak sokak hem torbacılara hem de üreticilere karşı terör, istihbarat ve trafik polislerinin de dahil olacağını, her sokakta 10 kişilik ekip halinde yer alacağı tam destekli gece gündüz 80'e yakın noktada uygulamaların yapılacağını aktardı. Tüm lise çevresinde ekiplerin yerleştirildiğini ve sıkıntılı okul içerisinde de ekiplerin bulunduğuna değinen Dr. Aşkın, güvenlik sisteminin kendi sistemlerine entegre ettiklerini vurguladı.

"Hırsızlığa göz yumulmayacak, kimsenin evine girilmeyecek"

İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, hırsızlığa karşı altıkları tedbirlerle ev hırsızlığında yüzde 27, iş yerlerinde yüzde 24, araç hırsızlığında ise yüzde 42 düşüş olduğunu belirterek hırsızlığın üzerine gidileceğini ve kimsenin evine girilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

"Trafikte sınıfta kaldık"

Trafikte Diyarbakır'ın sınıfta kaldığını, ölümlü kazalarda en kötü iller arasında bulunduğunu kaydeden Dr. Aşkın, tedbirlerin alındığını, gerekli çalışmaları başlatarak 10 bin polis ile kendisi de dahil trafik güvenliği için çalışacaklarını vurguladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi

Diyarbakır'da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi

Diyarbakır'da uyuşturucu, hırsızlık ve trafik sorunlarına darbe projeleri start verdi

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