Diyarbakır'da ulaşım toplantısı
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Diyarbakır'da ulaşım toplantısı

23.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:34
Diyarbakır'da ulaşım toplantısı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentteki ulaşım hizmetlerini değerlendirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentteki ulaşım hizmetlerini değerlendirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Karaloğlu'nun, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileriyle çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesinde toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda Diyarbakır'ın gelişimi ve kentleşme ile artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen "Ulaşım Ana Planı" çerçevesinde hem trafik düzenine ve kavşaklara yönelik yapılan hem de toplu taşıma talepleri doğrultusunda hatların optimizasyonu için devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan gelen yeni hat talepleri doğrultusunda "Üçkuyular TOKİ'ye iki adet araç (O2), Batı İlçe Garajından Organize Sanayi Bölgesine iki adet araç (Z7) olmak üzere dört aracın hizmet edeceği iki yeni hat açılarak halkın hizmetine sunuldu" bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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