Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı
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Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların uzun süredir beklediği Hafif Raylı Sistem Projesinde zemin etüt çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların uzun süredir beklediği Hafif Raylı Sistem Projesinde zemin etüt çalışmalarına başladı. Ulaşım Daire Başkanlığı, hafif raylı sistem için yürüttüğü zemin etüt çalışmalarını 7 gün içinde tamamlayacağını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ucuz, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetleri sunmak için Hafif Raylı Sistem Projesinde çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığının, 2023'te hizmete sunmayı planladığı Dağkapı-Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında raylı sistem hattında proje çalışmaları kapsamında zeminde jeolojik-jeoteknik etütlerini yaparak raporlandıracak. 14.1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak tramvay projesinde ekipler, raylı sistem güzergahının jeolojik modelinin ortaya çıkartılması ve jeoteknik parametrelerinin elde edilmesine yönelik 6 Hazirandan itibaren sondaj çalışmaları yürütüyor.

Günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak

Kentin çehresini değiştirecek ve işletmeye alındığında günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak hafif raylı sistemin güzergahı boyunca 23 zemin araştırma sondajı yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin, tramvay için belirlediği güzergahta yapılacak zemin etüt çalışmaları sonucunda, zemini kötü durumda olan yerlerde güçlendirme çalışmaları yürütülecek. Ulaşım Daire Başkanlığı, hafif raylı sistem için yürüttüğü zemin etüt çalışmalarını 7 gün içinde tamamlayacağını bildirdi.

Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı
Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı
Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı
Diyarbakır'da tramvay projesi için zemin etüt çalışmalarına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan

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