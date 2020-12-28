Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı
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Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı

28.12.2020 21:38 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:44
Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde trafo bomba gibi patladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde trafo bomba gibi patladı.

Olay, Çınar ilçesi Başalan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgililere göre, akşam saatlerinde caminin yanında bulunan trafo adeta bomba gibi patladı. Patlama anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun patlamasının ardından bölgeye sevk edilen Dicle Elektrik arıza birimi görevlileri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da trafo bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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