Diyarbakır'da tehlikeli serinlik DİYARBAKIR'da, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

DİYARBAKIR'da, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzları, sıcaktan bunalan çocukların eğlencesi haline geldi. Kentte sıcak havadan bunalan bir grup çocuk, serinlemek amacıyla geldikleri Koşuyolu Parkı'ndaki süs havuzlarına girdi. Girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında uzun süre kalan çocuklar, serinlemeye çalıştı.

Kaynak: DHA