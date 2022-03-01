DİYARBAKIR - Tarihi surlardaki Ulu Beden Burcu ışıklandırıldı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, " Sur'larda Diriliş Başlıyor" sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında Ulu Beden Burcu'nun iç kısım aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surlarında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, görkemli, anıtsal ve üzerinde kitabelerin bulunduğu burçlarda, 10 Ağustos 2020'de başlatılan 1. etap restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Ulu Beden Burcu'nda, teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşılan çalışmalarda, burç zeminine düşen surlara ait taşlar yerlerine monte edilip orijinalliğinin korunması sağlandı.

Daha önce restorasyonu tamamlanarak iç aydınlatması yapılan Yedi Kardeş ve Nur Burcu'nun ardından Ulu Beden (Evli Beden) Burcu'nun da iç kısımları aydınlatıldı.

Burcun içini tüm detaylarıyla göstermek için aydınlatmada hassas bir şekilde çalışan ekipler, yapının özgünlüğüne zarar vermeden, renk ve dokusunu yansıtacak gün ışığı aydınlatma tonunu kullandı.

Kablolar ve elektrik tesisatının yapıya zarar vermemesi için özel tekniklerle döşeme işleminin gerçekleştirilmesiyle aydınlatılan burç, görüntüsüyle göz kamaştırdı.