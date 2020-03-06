Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

06.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:59
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, ilçesi Kurt İsmail Paşa 2'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda bir kişi vücuduna isabet eden kurşun nedeni ile yaralandı. Saldırganlar, otomobile binerek bölgeden uzaklaşırken, kavgayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve ekipleri sevk edildi.


Yaralı, olay yerinde yapılan il müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler