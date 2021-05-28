DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Ambar Mahallesi yolunda ilerleyen Hasan D'nin kullandığı 10 GHA 77 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bismil Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz