DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ambar Mahallesi yolunda ilerleyen Hasan D'nin kullandığı 10 GHA 77 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bismil Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
DİYARBAKIR - Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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