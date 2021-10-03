DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar tarihi mekanlarda yürüyüş yaptı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş tarihi İçkale'deki Hz. Süleyman Parkı'nda başladı.

Katılımcılar antrenörler eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından yürüyüşe başladı.