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DİYARBAKIR - "Sağlıklı yaşam" için tarihi mekanlarda yürüyüş yapıldı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar tarihi mekanlarda yürüyüş yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar tarihi mekanlarda yürüyüş yaptı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüş tarihi İçkale'deki Hz. Süleyman Parkı'nda başladı.

Katılımcılar antrenörler eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından yürüyüşe başladı.

DİYARBAKIR - Sağlıklı yaşam için tarihi mekanlarda yürüyüş yapıldı

DİYARBAKIR - Sağlıklı yaşam için tarihi mekanlarda yürüyüş yapıldı

DİYARBAKIR - Sağlıklı yaşam için tarihi mekanlarda yürüyüş yapıldı

DİYARBAKIR -
AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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