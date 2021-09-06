Diyarbakır'da özel gereksinimli bireylere hizmet verecek "Mola Evi" projesi için protokol imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi "Mola Evi" projesi protokolü imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi "Mola Evi" projesi protokolü imzalandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın tefrişat giderlerini karşılayacağı "Mola Evi" projesinin protokol imza törenine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız katıldı.

Kardan, yağtığı konuşmada, bugüne kadar gecikmiş çok önemli bir projenin imza töreninde bulunduğunu söyledi.

Şehitlik bölgesinde ve Kayapınar ilçesinde iki engelli mola evi yapılması için ihalelerin gerçekleştirildiğini aktaran Kardan, "İnşaat süreçleri devam ediyor. Şu anda fiziki aşama yüzde 95 seviyesinde. Allah nasip ederse ekim ayının 15'inde bu binalarımızı bitiriyoruz. Dezavantajlı ailelerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Kardan, projenin Diyarbakır ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Maral da Diyarbakır'da iki projelerinin destek almaya hak kazandığını, bunlardan birinin "Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi" projesi olduğunu bildirdi.

Her iki projenin toplam bütçesinin 4 milyon lira olduğunu anlatan Maral, "Bugün sözleşmesini imzalayacağımız projenin bütçesi 1,5 milyon lira. 'Mola Evi' projesi iki yıldan bu yana kamuoyunun gündeminde. Bu bağlamda projeyi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin