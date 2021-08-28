Son dakika... DİYARBAKIR - Otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Sürücü öğrenilemeyen 47 BA 154 plakalı otomobil ile V.O. yönetimindeki 21 LB 289 plakalı kamyon, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Beşpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Otomobildeki Sibel Gül (50) hayatını kaybetti, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin