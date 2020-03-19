Diyarbakır'da Ninova Park AVM korona virüs nedeniyle geçici olarak kapanma kararı aldı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da bulunan Ninova Park AVM, merkezi geçici olarak kapatma kararı aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da bulunan Ninova Park AVM, merkezi geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, AVM'nin kapatma kararı aldığını söyledi. Sağlığın önemli olduğunu hususunda katkı sunmak maksadıyla AVM'yi kapattıklarını belirten Çetin, "Dünya ölçeğinde salgın olarak görülen korona virüs özellikle Türkiye'de de tehdit unsuru olmaktadır. Sağlık Bakanlığının bildirgesi doğrultusunda özellikle ülkemizde kalabalık yerlerde ve kalabalık mekanlarda bulunulmaması hususunda çok ciddi ikazlar ve uyarılar söz konusuydu. Biz de Ninova AVM yönetimi olarak yatırımcılarımızla birlikte bu süreci daha olumlu nasıl yönetebiliriz diye toplantı yaptık. Bu toplantı hususunda özellikle Diyarbakır halkının, genelinde Türkiye'nin ve dünya ölçeğinde sağlığın çok önemli olduğunu ve bu hususta bizimde çok önemli katkılar sunabileceğimiz düşünerek geçici bir süreyle AVM'yi kapatma kararı aldık. Salgının yurdumuzu ve Diyarbakır'ı nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak sağlıklı şartların oluşması ile beraber süreci tekrar yeniden gözden geçireceğiz" dedi.

"Market ve eczane çalışma saatleri içerisinde açık kalacak"

AVM'de sadece market ve eczanenin açık kalacağının altını çizen Çetin, şöyle devam etti:

"Genelgeye bağlı olarak insanların temel ihtiyaçlarını tedarik edebilmek ve sağlıkla ilgili problemlerinde yardımcı olabilmek için iki önemli noktamız bulunmaktadır. Bu noktalarımızdan bir tanesi market diğeri ise eczanedir. Alışveriş merkezimizde bulunan market ve eczane normal zamanlarında hizmet verebilmeye devam edecekler. Bu iki önemli yerin açık kalması ile birlikte alışveriş merkezimizde de dezenfeksiyon işlemlerimizde devam ediyor. Bunlarla ilgili gerekli önlemlerimizi ve gerekli görevlendirmelerimizi yaptık. Süreç içerisinde yönlendirme yaparak AVM'nin geneli kapalı olduğu için yönlendirmeler yapılarak vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi maksadıyla yardımcı olacağız. Ninova Park ailesi olarak, Diyarbakır'a zaten 2012 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Mutlu bir şekilde devam eden bu birlikteliğimizi daha sağlıklı ortamlarda da devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bizlerinde vatandaşlarımıza önerimiz. Evde kalın, sağlıkla kalın ve bu slogan doğrultusunda birlikteliğimize devam ettirmek istiyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA