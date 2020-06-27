Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında YKS heyecanı
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Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında YKS heyecanı

- Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında YKS heyecanı YKS'de öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter dökmeye başladı Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek sosyal mesafeli Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

27.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:15

- Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında YKS heyecanı

YKS'de öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter dökmeye başladı

DİYARBAKIR - Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek sosyal mesafeli Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı. Diyarbakır'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı. Sınava gelen öğrencilere kontroller ve uyarılar yapılıp sınav salonuna alınırken, aileler de dışarıda dua okuyup heyecanla beklemeye başladı.

Diyarbakır'da öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 10.15'te başlayan sınav öncesi okullarda korona virüs tedbirleri alındı. Selahaddin-i Eyübi Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp Anadolu Lisesine gelen öğrencilere tek tek dezenfektan sıkılıp, maske, ıslak mendil verilip sosyal mesafe korunarak sınıflara alındı. Engelli olan öğrencilere refakatçileri girişe kadar eşlik etti. Sınava giren öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de sosyal mesafeyi koruyarak okul dışında beklemeye başladı.

Sınava giren Mehmet Çeliker, heyecanlı olduğunu söyledi. Çeliker, "Heyecan olması normal, heyecan var. Saat 04.00'da uyudum, saat 06.00 gibi uyandım. Elimden geleni yaptım tabi, ama biraz da tembellikler oldu. Yine de yaptım, hedefim bilgisayar programcılığı" dedi.

Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında YKS heyecanı

Kaynak: İHA

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