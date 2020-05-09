Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı

Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı
09.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:29

Diyarbakır'da kaynana dehşeti.

Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaynana dehşeti, gelinini defalarca bıçakladı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 46. Sokakta bulunan Birlik apartmanının 6. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aile içinde meydana gelen tartışma sonucu iddiaya göre kaynana Meyaser O. Gelini Nergiz S.'i çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bağırışları duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri ise Meyaser O.'yu göz altına alarak olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Haber
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Haber
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Özgür Özel Deniz Gezmiş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Sinem Kobal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ergin Ataman Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da kaynana dehşeti...Gelinini defalarca bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 21:07:50. #1.15#
title