Diyarbakır'da kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı maddi hasarlı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Kazalarla birlikte kilitlenen yollarda bazı sürücüler, kuralları hiçe sayıp bisiklet yolunda gitti. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da bugün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kentte beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazalar sebebiyle yollar kilitlendi. Araçların dikkatli bir şekilde seyrettiği kar yağışı sırasında bazı sabırsız sürücüler ise trafik kurallarını hiçe sayarak bisiklet ve yayalar için yapıla yolardan geçtiği görüldü. Büyükşehir belediyesi ekipleri de, oluşabilecek buzlanmalara karşın tuzlama çalışması yaptı.

VALİ KARALOĞLU, UYARIDA BULUNDU

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulunarak, "Kıymetli hemşehrilerim, aman dikkat. Diyarbakır'ımız genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek trafik kazası riskini en aza indirmek için lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır il genelinde yoğun kar 20 santim ve üzeri şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına saatte 40-70 kilometre esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20 Ocak 2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(Sedat Irmak - Murat Başal/İHA)