Diyarbakır'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA, Cihan Çetin - Güncel
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 ACU 153 plakalı kamyonet, Hastane Kavşağı'nda, Ferhat A. yönetimdeki 16 YB 008 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Ferhat A, Mustafa B. ve Onur D, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ferhat A, yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA / Cihan Çetin - Güncel