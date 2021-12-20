Diyarbakır'da jeneratör hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da jeneratör hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Diyarbakır'da jeneratör hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, baz istasyonunun jeneratörünü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde, baz istasyonunun jeneratörünü çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 13 Aralık'ta Dicle'nin Kocaalan Mahallesi'ndeki GSM şirketinin baz istasyonundan jeneratör hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı. Tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. A.B. ve M.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada da çalınan jeneratör ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, jeneratör ise GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.


Diyarbakır'da jeneratör hırsızlığı şüphelileri yakalandı

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