Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi - Haberler
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

- Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesinde bulunan Alangör İlkokulunu ziyaret edilerek çocuklarla 'TİM jandarma' adlı çizgi film izledi.

- Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesinde bulunan Alangör İlkokulunu ziyaret edilerek çocuklarla 'TİM jandarma' adlı çizgi film izledi.

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alangör Mahallesinde çocukları ziyaret etti. Mahallede bulunan Alangör İlkokulu'na geçen jandarma ekipleri burada jandarmayı tanıtma ve öğrencilerin kolluk kuvvetleri ile kaynaşmasını sağlamak amacıyla öğrencilerle oyunlar oynayarak çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler son olarak çocuklarla birlikte 'TİM jandarma' adlı çizgi filmini izledi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri çocuklara hediye verip birlikte film izledi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Yenişehir, Jandarma, Film, Yerel, Haber

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