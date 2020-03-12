Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
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Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

12.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:19
Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.


Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Milli Marşı olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Büyükelçi İbrahim EMte Yağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Mehmet Akif Ersoy sadece İstiklal Marşı ile değil, Çanakkale Şehitlerine yazdığı destan dahil bütün eserleri ile bugün milletimizin gönlünde yer alan mısralarıyla bu Milletin ahlakını imanını ve insanlığını temsil eden bir şahsiyettir" dedi.


"Mehmet Akif yazdıklarını yaşayan bir adamdı"


Mehmet Akif Ersoy'un imparatorluk bakiyesi bir toplumdan cumhuriyete geçen yolda sadece mısraları ve sözleri ile değil, varlığıyla Kurtuluş Savaşı'nda yer alan, cepheden cepheye bu imanla koşan ve bu milletin geleceğine en büyük katkıyı koyan kahramanlardan biri olduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, "Mehmet Akif Ersoy, yazdığı her mısra ile bu millete güç, güven ve iman veren bir büyük şairdi. Mehmet Akif, yazdıklarını yaşayan bir adamdı. Yazdıkları ile yaşayan bir insan olmasının yanında bunu çevresine aktaran, örnek alınan bir insandı. Aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın yazılma döneminde umutsuzlukla, ümitsizlikle, belki de imanının eksikliğinden kaynaklanan bir yeis ile buluşan kitlelere ilk dizesinde 'Korkma' diyerek haykıran ve korkulması gerekenin asla yaşanan değil, kaybedilecek değerlerimiz olduğunu anlatan, bu milleti, bu derece iyi tanıyan ve bu milletin içinden çıkan bir insandı. Akif hayatının tüm dönemlerinde bu düstur ile yaşayan ve gerçekten arkasında bir büyük miras bırakan, bu milletin yetiştirdiği bir insandı. Bugün özellikle gençler bugünü bizler merhum Akif'i anarken aslında Akif'in en büyük mirası olan İstiklal Marşımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha pekiştirmek, ona sahip çıkmak ve geleceğe korkmadan kıyamete kadar payidar yapmak duygusunda birleşmeliyiz" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından, Eylül Özdemir ve Sare Kaya isimli anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası ezbere okundu. Etkinlik, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı 'Halkın sesi Mehmet Akif' konulu sinevizyon gösterimi ve Yenişehir Güzel Sanatlar Liseli korusunun seslendirdiği eserlerin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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