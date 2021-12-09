Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 10 yaralı

BİSMİL, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay sonrası yerde cansız yatan 1 kişin bulunması ve jandarma ekiplerinin aldığı önlemler yoldan geçen 1 kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.