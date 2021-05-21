Diyarbakır'da iki aile arasında 4 yıldır süren husumet barışla sonlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır'da iki aile arasında 4 yıldır süren husumet barışla sonlandı

Diyarbakır'da iki aile arasında 4 yıldır süren husumet barışla sonlandı
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle 4 yıl önce komşu iki aile arasında başlayan husumet ilçedeki kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle 4 yıl önce komşu iki aile arasında başlayan husumet ilçedeki kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi.

İlçede 2017 yılında çocuklar arasında çıkan tartışmaya diğer aile bireylerinin de katılması sonucu 16 yaşındaki Ferhat Yıldız'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Kaymaz ve Yıldız aileleri, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu üyelerinin girişimiyle barıştı.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

"Bu barışın örnek olmasını diliyorum"

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, törende yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden iki aile fertlerine teşekkür etti.

Türkmen, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Barıştıklarından dolayı Yıldız ve Kaymaz ailesini tebrik ediyorum. Bu barışın sağlanmasının Diyarbakır'a ve bölgeye örnek olmasını diliyorum. Bütün kinimizi, düşmanlığımızı geride bırakıp, ortak noktalarda buluşabiliriz. Bu barışta emeği geçen Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu üyeleri Ali Bilmez, Ömer Çalın, Nufer Şen, Mehmet Erdem ve Edip Öztürk'ü de tebrik ediyorum." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş da iki aile arasında barışın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek hem ailelere hem de bu barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural ise büyük çaba sarf ederek aileler arasındaki husumeti son erdirdiklerini belirtti.

Vural, "Bu hizmetleri yaparak hem devletimize hem bölgemize hem insanlarımıza faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Barış Komisyonu ve HÜDA PAR İlçe Başkanı Ali Bilmez, hayırlı bir işe vesile olduklarını ifade ederek, iki aile arasında yıllar önce başlayan bir olayın sulh ile neticelendiğini aktardı.

İlçe Müftüsü Durmuş'un okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek, barış yemini etti.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da iki aile arasında 4 yıldır süren husumet barışla sonlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:06:31. #1.16#

title