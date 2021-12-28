DİYARBAKIR'DA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla 4 derslikli, 60 öğrenci kapasiteli mesleki eğitim merkezi, törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu'nun katıldığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de telekonferansla bağlandığı törenle, Ceza İnfaz Kurumu içinde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 'Adalet Mesleki Eğitim Merkezi' açıldı. 38 hükümlünün kayıt yaptırdığı 4 derslikli ve 60 öğrenci kapasiteli merkezde 'mobilya ve iç mekan tasarımı', 'kimya teknolojisi', 'yiyecek içecek hizmetleri' ile 'giyim ve moda tasarımı' alanlarında eğitim verilecek.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, "Merkezimizin hem ilimize, hem ülkemize, hem insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.